Bei der Entwicklerkonferenz «Advancing AI» stellte Konzernchefin Lisa Su am Donnerstag die Chips «MI350» und «MI355» vor. Die Facebook-Mutter Meta und xAI, die KI-Firma des Milliardärs Elon Musk, setzten in ihren Rechenzentren den «MI350» bereits ein. Ausserdem lieferte Su einen Ausblick auf den «MI400», der im kommenden Jahr auf den Markt kommen soll. Diese Prozessoren träten gegen Nvidias Vorzeigechips der «Blackwell»-Reihe an.