Das Unternehmen will mit KI-Hochleistungschips dem Weltmarktführer Nvidia Kunden abjagen. Die Massenproduktion des Modells «MI325X» hatte im abgelaufenen Quartal begonnen. In den kommenden Wochen sollen ausgewählte Kunden Probe-Exemplare des Nachfolgers «MI350» erhalten, der ab der zweiten Jahreshälfte in grossem Stil ausgeliefert werden soll. Für 2026 steht dann der «MI400» in den Startlöchern.