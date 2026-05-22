Der US-Chipentwickler Advanced Micro Devices (AMD) will wegen einer unerwartet hohen Nachfrage seine Produktion in Taiwan ausbauen. «Die Nachfrage ‌auf ⁠dem gesamten CPU-Markt ist deutlich höher gewesen, als alle vor ⁠einem Jahr vorhergesagt haben», sagte AMD-Chefin Lisa Su am Freitag in Taipeh. ‌Der Markt für Hauptprozessoren (CPU) sei angespannt. ‌Su war nach Taiwan ​gereist, um sicherzustellen, dass die Zulieferer den massiven Anstieg der CPU-Produktion bewältigen können. Zuvor habe sie in China die grössten AMD-Kunden getroffen. Das Angebot solle in diesem Jahr von Quartal zu Quartal ‌steigen, für 2027 und darüber hinaus seien noch deutlich grössere Mengen geplant.