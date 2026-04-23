Damit hält das US-Unternehmen wegen stark gestiegener Treibstoffkosten infolge des Iran-Kriegs sogar einen Verlust für möglich. Das Management rechnet nun mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie in der Bandbreite von minus 0,40 bis plus 1,10 US-Dollar, wie American Airlines am Donnerstag in Fort Worth (US-Bundesstaat Texas) mitteilte. Im vorbörslichen US-Handel legte die Aktie dennoch zuletzt um 1,2 Prozent zu.