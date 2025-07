merican Airlines erwartet 2025 beim um Sonderposten bereinigten Ergebnis je Aktie zwischen minus 0,20 Dollar und plus 0,80 Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Sofern der inländische Flugverkehr weiter zunimmt, sei das obere Ende der prognostizierten Spanne realistisch. Das untere Ende sei lediglich zu erwarten, falls sich das konjunkturelle Umfeld verschlechtert, was momentan aber nicht absehbar sei. Die Mitte der vom Konzern ausgegeben Spanne liegt unter den Erwartungen von Analysten.