«Die Ausgaben der Karteninhaber beschleunigten sich währungsbereinigt auf acht Prozent, und unsere Kreditkennzahlen sind weiterhin führend in der Branche», sagte Vorstandschef Stephen Squeri von American Express am Freitag. Von Juli bis September kletterte der Umsatz um elf Prozent auf den Rekordwert von 18,4 Milliarden Dollar. Der Gewinn lag bei 4,14 Dollar je Aktie. Die Risikovorsorge für Kreditausfälle sei auf 1,3 Milliarden Dollar von 1,4 Milliarden vor Jahresfrist gesunken.
Für das Gesamtjahr zeigte sich Squeri zuversichtlicher und hob das untere Ende der Gewinn- und Umsatzprognose an. Die Verbraucher würden sich von der konjunkturellen Unsicherheit nicht beirren lassen und zückten vor der anstehenden Weihnachtssaison weiterhin ihre Kreditkarte. Für 2025 rechnet American Express nun mit einem Gewinn je Aktie zwischen 15,20 und 15,50 Dollar statt bislang 15 bis 15,50 Dollar. Das Umsatzwachstum werde nun zwischen neun und zehn Prozent erwartet, nach zuvor acht bis zehn Prozent. American Express gilt als weniger krisenanfällig als mancher Wettbewerber, da sich das Geschäft auf Kunden mit der höchsten Bonität konzentriert.
(Reuters)