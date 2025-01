Erträge und Gewinn kletterten in bisher unerreichte Höhen, wie der US-Konzern am Freitag in New York mitteilte. Für das neue Jahr nimmt sich Amex-Chef Stephen Squeri weitere Steigerungen vor. Für die Aktie des Unternehmens ging es im vorbörslichen US-Handel um 2,4 Prozent abwärts. Allerdings war ihr Kurs in den vergangenen Tagen merklich gestiegen.