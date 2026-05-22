Der Jahresgewinn ⁠des Genfer Konzerns kletterte dank eines guten Tagesgeschäfts und des ​Ausbleibens einer Wertberichtigung wie im ⁠Vorjahr um gut ein Viertel auf 3,48 Milliarden Euro. Analysten hatten allerdings noch etwas mehr erwartet. Gegenwind kam ‌etwa von den höheren Goldpreisen. Richemont gab wie üblich keine Prognose ab, warnte aber, dass das unsichere Umfeld anhalten dürfte. «Kurzfristig sehen wir für Richemont Risiken durch eine eingetrübte Konsumentenstimmung, ‌insbesondere in Europa, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten», erklärte ZKB-Analyst Gian Marco ​Werro. Belastend wirkten dabei unter anderem höhere Preise für Benzin und Flugtickets sowie eine insgesamt unsichere Lage in der Reiseindustrie. An der Börse verloren Richemont ein Prozent an Wert.