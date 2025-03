Aussenpolitik eher eine Randnotiz

Zwar bestimmte auch in den USA in den vergangenen Tagen der Eklat im Weissen Haus beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Schlagzeilen. Trump sparte das Thema jedoch weitgehend aus. Er begrüsste Selenskyjs Annäherungsversuch. Er habe einen Brief von dem ukrainischen Präsidenten erhalten, in dem dieser erklärt habe, die Ukraine sei zu Friedensverhandlungen bereit. «Ich weiss das zu schätzen», sagte Trump. Eine Botschaft in Richtung Europa hatte der US-Präsident nicht.