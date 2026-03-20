Einer am Donnerstag ‌veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und ‌des Meinungsforschungsinstituts Ipsos ​zufolge gehen 65 Prozent der Amerikaner davon aus, dass Trump Truppen in den Iran schicken wird. Unterstützung findet diese Vorstellung bei sieben Prozent der Befragten. ‌