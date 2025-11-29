Laut dem Softwareunternehmen Salesforce haben KI weltweit 14,2 Milliarden Dollar an Online-Verkäufen am «Black Friday» beeinflusst, davon allein drei Milliarden Dollar in den USA. Obwohl die US-Verbraucher an diesem «Black Friday» mehr ausgaben als im vergangenen Jahr, hemmten Preiserhöhungen laut Salesforce die Online-Nachfrage. Deswegen hätten Käufer unter dem Strich weniger Artikel gekauft als 2024. Das Bestellvolumen ging um ein Prozent zurück, während die durchschnittlichen Verkaufspreise um sieben Prozent anstiegen.