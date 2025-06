In einem neuen Bericht lobt die Zeitung unsere hiesige Wirtschaft in den Himmel – vor allem angelegt an den Schweizer Franken. «Die wohlhabendste grössere Volkswirtschaft der Welt vereint eine starke Währung mit einer starken Industrie», schreibt der indisch-amerikanische Autor Ruchir Sharma in der US-Ausgabe. Und dann gibt es kein Halten mehr.