Die Amerikaner steigerten ihre Ausgaben im September um 0,6 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 0,4 Prozent gerecht, nach einem Zuwachs von aufwärts revidiert 0,6 Prozent im August. Die Verbraucher bilden mit ihren Ausgaben die tragende Säule der US-Wirtschaft, die auch dank der Kauflust der Amerikaner im Sommer wieder Fahrt aufgenommen hat.