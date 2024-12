Mit der Kooperation mit Hansoh reiht sich Merck & Co zudem in eine wachsende Zahl westlicher Unternehmen ein, die auf chinesische Biotech-Innovationen setzen. So hatte etwa AstraZeneca vor gut einem Jahr von der chinesischen Biotechfirma Eccogene ebenfalls die Rechte an einer in der Entwicklung befindlichen Abnehmpille erworben.