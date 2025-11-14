Der zunehmende Druck auf den 12 Billionen Dollar schweren Repo-Markt, der eine entscheidende Quelle für die tägliche Finanzierung der Wall Street darstellt, führt zu immer lauteren Forderungen nach einem entschiedeneren Eingreifen der Federal Reserve, um die angespannte Lage zu entschärfen.
Bank of America, SMBC Nikko Securities und Barclays gehören zu den Finanzunternehmen, die warnen, dass die Zentralbank möglicherweise Massnahmen ergreifen muss, um dem Bankensystem Liquidität zuzuführen und die Spannungen zu lösen, die die Tagesgeldzinsen in die Höhe getrieben haben. Zu solchen Massnahmen zählen beispielsweise die Ausweitung der Kreditvergabe auf den kurzfristigen Kreditmärkten oder den direkten Ankauf von festverzinslichen Wertpapieren.
«Angesichts der jüngsten Belastungen scheint die Fed ihre Bilanzpolitik nur schrittweise anzupassen», sagte Gennadiy Goldberg, Leiter der Zinsstrategie bei TD Securities. «Einige Anleger befürchten, dass die Fed zu langsam agiert, um eine Verknappung der Devisenreserven zu verhindern.»
Eine Reihe wichtiger kurzfristiger Zinssätze blieb in den letzten Wochen hartnäckig hoch. Dies betrifft sowohl die an «Overnight-Repogeschäfte» gekoppelten Leitzinsen also auch die durch Staatsanleihen besicherten Kredite. Und dabei blieb selbst der Leitzins der Zentralbank nicht verschont. Dieser hat sich zwischen den Zinsentscheidungen nur selten verändert und ist dennoch in den letzten zwei Monaten viermal über die Spanne nach oben ausgebrochen.
Ein Indikator, der «Secured Overnight Financing Rate» oder SOFR, verzeichnete sogar die grösste Tagesbewegung ausserhalb eines Zinserhöhungszyklus der amerikanischen Fed seit März 2020, dem Höhepunkt der Covid-Pandemie. Hauptgrund für die angespannte Lage ist die gestiegene Emission von Schatzanweisungen, die Liquidität aus den kurzfristigen Märkten abgezogen und das Bankensystem entlastet hat.
Der Regierungsstillstand, der am späten Mittwoch endete, verschärfte die Situation zusätzlich, da er staatliche Ausgaben verzögerte, die andernfalls die Liquidität erhöht hätten. Auch die laufenden Bemühungen der Fed zur Reduzierung ihrer Bilanzsumme, die sogenannte quantitative Straffung, trugen dazu bei.
Die Spannungen bestehen weiterhin, obwohl die Fed kürzlich angekündigt hat, ihre Bestände an US-Staatsanleihen ab dem 1. Dezember nicht mehr abzubauen. Manche befürchten, dass auch die Beilegung der Regierungsblockade das Problem nicht vollständig lösen wird. Der jüngste Zinssatzbericht zeigt, dass die durch Repogeschäfte besicherten Benchmark-Zinssätze weiter über den Zinssatz für Bankreserven gestiegen sind.
Am Mittwoch erklärte Roberto Perli von der New Yorker Fed, der für das Wertpapierportfolio der Zentralbank zuständig ist, der jüngste Anstieg der Refinanzierungskosten sei ein Signal dafür, dass die Reserven im Bankensystem nicht mehr ausreichend seien. Die US-Zentralbank werde daher «nicht lange warten müssen», bevor sie Vermögenswerte erwerben könne. Damit knüpfte er an ähnliche Äusserungen anderer Entscheidungsträger der Fed in den letzten Tagen an. Ein Sprecher des Fed-Gouverneursrats lehnte eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab.
Für Marktteilnehmer ist diese Botschaft begrüssenswert. Auf dem Spiel steht das reibungslose Funktionieren der lebenswichtigen Infrastruktur der Finanzmärkte, in der finanzstarke Institutionen wie Geldmarktfonds kurzfristiges Kapital verleihen und Investoren wie Hedgefonds sich gegen hochwertige Sicherheiten - typischerweise US-Staatsanleihen - Geld leihen, um Strategien wie den beliebten Basisobligationenhandel zu finanzieren.
Die Sorge besteht darin, dass ein Mangel an ausreichender Liquidität die Volatilität anheizen und die Fähigkeit der Fed, ihre Zinspolitik zu steuern, untergraben könnte. Im Extremfall könnte dies zu Positionsauflösungen führen, die sich auf den breiteren Markt für US-Staatsanleihen, den globalen Massstab für Kreditkosten, auswirken könnten - und das in einer Zeit, in der die wirtschaftlichen Aussichten weiterhin unsicher sind.
