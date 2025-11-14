Am Mittwoch erklärte Roberto Perli von der New Yorker Fed, der für das Wertpapierportfolio der Zentralbank zuständig ist, der jüngste Anstieg der Refinanzierungskosten sei ein Signal dafür, dass die Reserven im Bankensystem nicht mehr ausreichend seien. Die US-Zentralbank werde daher «nicht lange warten müssen», bevor sie Vermögenswerte erwerben könne. Damit knüpfte er an ähnliche Äusserungen anderer Entscheidungsträger der Fed in den letzten Tagen an. Ein Sprecher des Fed-Gouverneursrats lehnte eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab.