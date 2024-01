Mit dem Startschuss im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner in den USA rückt der US-Wahlkampf an den Börsen vermehrt in den Fokus, obwohl das Hauptaugenmerk der Finanzmärkte vor allem darauf liegt, wann die US-Notenbank in diesem Jahr ihren angekündigten Kurswechsel vollzieht und die Leitzinsen senkt.