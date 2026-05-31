Schwab sieht sein WEF in Gefahr: «Das Forum hat sich über 55 Jahre hinweg internationale Achtung und Glaubwürdigkeit erworben, weil es den Dienst an der Gesellschaft verkörperte und konsequent für Werte wie Zusammenarbeit, Dialog und langfristige Verantwortung eingestanden ist.»



Zuletzt verfolgte Schwab die Idee, das WEF-Grundstück in Cologny GE der Eidgenossenschaft zu schenken. Es gehört zu den wertvollsten Grundstücken der Schweiz. Ziel: das Forum enger an die Schweiz binden und seine Verankerung im Gastgeberland stärken.