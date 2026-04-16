Der US-Kreditkartenriese American Express übernimmt das auf ‌Künstliche ⁠Intelligenz (KI) spezialisierte Startup Hyper.

Wie ⁠AmEx am Donnerstag mitteilte, zählt zu den ‌Investoren von ‌Hyper der ​Chef von OpenAI, Sam Altman. Finanzielle Einzelheiten des Deals wurden nicht bekanntgegeben.

Der Abschluss der Übernahme ‌der auf Ausgabenmanagement spezialisierten Firma wird für das zweite Quartal 2026 ​erwartet.

Die 2022 gegründete ​Hyper entwickelt KI-Agenten, ​die Ausgaben kategorisieren, Berichte einreichen, diese ‌mit Budgets und Unternehmensrichtlinien abgleichen und an die Einreichung erinnern. ​AmEx ​hatte bereits ⁠2024 bei der Einführung ​einer Kreditkarte ⁠mit Hyper zusammengearbeitet.

(Reuters)