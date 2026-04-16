Der US-Kreditkartenriese American Express übernimmt das auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Startup Hyper.
Wie AmEx am Donnerstag mitteilte, zählt zu den Investoren von Hyper der Chef von OpenAI, Sam Altman. Finanzielle Einzelheiten des Deals wurden nicht bekanntgegeben.
Der Abschluss der Übernahme der auf Ausgabenmanagement spezialisierten Firma wird für das zweite Quartal 2026 erwartet.
Die 2022 gegründete Hyper entwickelt KI-Agenten, die Ausgaben kategorisieren, Berichte einreichen, diese mit Budgets und Unternehmensrichtlinien abgleichen und an die Einreichung erinnern. AmEx hatte bereits 2024 bei der Einführung einer Kreditkarte mit Hyper zusammengearbeitet.
(Reuters)