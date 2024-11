Das Mittel MariTide führte in einer Phase-2-Studie mit knapp 600 übergewichtigen oder fettleibigen Teilnehmern nach 52 Wochen zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von bis zu 20 Prozent, wie Amgen am Dienstag mitteilte. MariTide wurde in verschiedenen Dosierungen bei übergewichtigen und fettleibigen Personen, sowohl mit als auch ohne Diabetes, getestet. Die meisten Teilnehmer erhielten monatliche Injektionen des Medikaments. Amgen plant nun, das Mittel in die entscheidende dritte und damit letzte Phase der Entwicklung zu bringen.