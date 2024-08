Im laufenden Jahr rechnet Amgen mit einem Umsatz von 32,8 bis 33,8 Milliarden US-Dollar und damit am unteren Ende mit 300 Millionen Dollar mehr als zuvor. Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwartet der Konzern jetzt 19,10 bis 20,20 Dollar. Zuvor war die Prognose am unteren Ende 10 Cent niedriger und am oberen Ende 10 Cent höher gewesen. Analysten rechnen bei den Kennziffern bisher im Schnitt mit einem Wert im unteren Bereich der Spanne.