Der Umsatz dürfte bei 35 bis 36 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach New Yorker Börsenschluss mit. Zuvor hatte die Prognose bei 35,7 Milliarden Dollar gelegen. Experten hatten bisher mit etwas weniger gerechnet. An der Börse ging es dennoch nach unten.