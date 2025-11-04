Der Umsatz dürfte bei 35,8 bis 36,6 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen Amgen am Dienstag nach New Yorker Börsenschluss mit. Experten rechnen bisher mit weniger. Zuvor hatte die Prognose bei 35 bis 36 Milliarden Dollar gelegen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) erwartet Amgen nun 20,60 bis 21,40 Dollar nach 20,20 bis 21,30 Dollar zuvor.