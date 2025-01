MARKUS RITTER: Der St. Galler Nationalrat Markus Ritter ist der wohl bekannteste Bauern-Politiker in Bundesbern. Der 57-jährige Bio-Landwirt ist seit 2012 Präsident des Schweizer Bauernverbandes und will noch bis 2028 in diesem Amt bleiben. Im Nationalrat ist er seit 2011 und politisiert in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben. Exekutiverfahrung hat Ritter aus seiner Zeit als Mitglied der Stadtregierung von Altstätten SG. Der «Schweiz am Wochenende» zufolge möchte Ritter definitiv kandidieren. In einem früheren Gespräch mit «CH Media» gab er an, dazu gedrängt worden zu sein. Von verschiedenen Seiten seien Leute auf ihn zugekommen und hätten um eine Kandidatur gebeten.