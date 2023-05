Dazu kommt, dass ihm in der EU schon in seiner kurzen Amtszeit immer wieder enge Partner abhandengekommen sind. Anfangs versuchte Scholz neben Frankreich vor allem engen Kontakt mit den sozialdemokratischen Regierungschefinnen und Chefs zu pflegen. Aber in Schweden und Finnland sind diese mittlerweile abgewählt, in Spanien und Portugal stehen sie massiv unter Druck. "Er hat wohl nicht so ein enges Netzwerk wie Merkel", merkte vor kurzem ein EU-Diplomat an. Das mag nicht fair sein, weil Merkel am Ende 16 Jahre lange ihre Netze pflegen konnte. Aber obwohl Scholz nun schon eine zweite Europa-Rede gehalten hat, werde er nicht als Visionär gesehen, meint auch Politologe Neugebauer. Im Umfeld von Scholz wird darauf verwiesen, dass der SPD-Politiker sogar sehr klare Vorstellungen habe, wo er hin wolle - sowohl in der EU als auch für Deutschland. Aber offenbar dringt dies nicht durch.