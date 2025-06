Die Aktien von Amrize, dem von Holcim abgespaltenen nordamerikanischen Baustoffherstellers, schliessen an ihrem ersten Handelstag bei 39,31 Franken. Gegenüber der Notierung von 43,50 zum Start am Montagmorgen fielen die Aktien weit zurück. Das Minus zum Referenzpreis - 46,08 Franken - beträgt deutlich über 10 Prozent. Am Nachmittag nahmen die Valoren dann auch den Handel an der New York Stock Exchange auf.