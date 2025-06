Die Aktie von Amrize, dem von Holcim abgespaltenen nordamerikanischen Baustoffherstellers, steht am Morgen ihres ersten Handelstages bei 43,50 Franken. Sie notiert damit rund 5 Prozent unter dem Referenzpreis, der mit 46,08 Franken angegeben wurde. Am Nachmittag nehmen die Aktien dann auch den Handel an der New York Stock Exchange auf.