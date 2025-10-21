Amrize dürfte in den USA von der wachsenden Bautätigkeit und staatlichen Infrastrukturprojekten profitieren, schreibt Analyst Carlos Caburrasi. Auch die Nachfrage nach energieeffizienten Sanierungen sollte weiter steigen. Ab 2026 rechnet der Experte mit einem jährlichen organischen Wachstum von 4,6 Prozent und einem Gewinnplus von über 12 Prozent. Die zunehmende Bekanntheit bei US-Investoren könnte zudem zu einer Neubewertung der Titel führen.