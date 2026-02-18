Die Aktien von Amrize setzen am Mittwoch zu einer Kurserholung an. Kurz nach Börsenstart steigen sie nach der Zahlenpublikation zeitweise über 5 Prozent auf 46,29 Franken. Zwar verfehlt der Baustoffhersteller mit dem Vorjahresergebnis die Erwartungen der Analysten knapp, doch die Ankündigung einer Sonderdividende sowie eines Aktienrückkaufprogramms kommt bei Investoren gut an.
Erste Analystenkommentare sprechen von einem eher enttäuschenden Schlussquartal. Vor allem ein überraschender Umsatzrückgang im Bereich Building Envelope sorgt dafür, dass sowohl Umsatz als auch bereinigtes EBITDA hinter den Prognosen zurückbleiben.
Gelobt werden hingegen die strikte Kostenkontrolle des Konzerns sowie der starke Cashflow. Der freie Cashflow liegt mit 1,469 Milliarden Dollar deutlich über dem Konsens (1,223 Milliarden Dollar), während die Nettoverschuldung mit 3,3 Milliarden Dollar unter den Erwartungen (4 Milliarden Dollar) bleibt.
Auf unterschiedliche Resonanz stossen die diesjährigen Finanzziele. Während die ZKB von einem etwas höheren Umsatz- und Gewinnwachstum ausgegangen war, sieht Jefferies bei seinen Ebitda-Schätzungen sogar Luft nach oben. Im Vergleich zu US-Konkurrenten wie Vulcan Materials oder Martin Marietta übertrifft Amrize mit dem EBITDA-Ausblick für 2026 laut ZKB immerhin leicht die Konsenserwartungen.
Laut Morgan Stanley sollte die geplante Kapitalrückführung über das verhaltene letztjährige Ergebnis hinwegtrösten. Die reguläre Dividende, die Sonderdividende sowie die geplanten Aktienrückkäufe aufaddiert, kommt der Baukonzern auf eine attraktiv hohe Gesamtrendite von 4,6 Prozent. Die zuständige Analystin führt die grosszügige Ausschüttungspolitik auf die starke Cashflow-Generierung zurück.
Basierend auf den Schätzungen der ZKB wird Amrize mit einem Unternehmenswert zu Ebitda von 11x gehandelt - das entspricht einem Abschlag von über 20 Prozent gegenüber den US-Konkurrenten. Die ZKB sieht deshalb den fairen Wert der Aktien bei rund 51 Schweizer Franken und empfiehlt sie mit «Übergewichten».
Um 14.30 Uhr findet noch eine Analystenkonferenz statt.
(AWP/cash)