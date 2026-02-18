Die Aktien von Amrize setzen am Mittwoch zu einer Kurserholung an. Kurz nach Börsenstart steigen sie nach der Zahlenpublikation zeitweise über 5 Prozent auf 46,29 Franken. Zwar verfehlt der Baustoffhersteller mit dem Vorjahresergebnis die Erwartungen der Analysten knapp, doch die Ankündigung einer Sonderdividende sowie eines Aktienrückkaufprogramms kommt bei Investoren gut an.