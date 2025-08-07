Seit Handelsstart der Papiere des Börsenneulings am 23. Juni geht es für die Aktien von Amrize mehrheitlich nach unten. Zuletzt fielen sie wieder unter 40 Franken. Zu Schaffen macht Amrize unter anderem die trüberen Aussichten der Baukonjunktur in den USA. Die Aktien von Amrize sind neben der Schweizer Börse SIX auch an der New Yorker Börse NYSE kotiert.