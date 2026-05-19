Bereits nach dem US-Zollhammer gegen die Schweiz im Sommer 2025 oder während der Kurskorrekturen nach den US-Angriffen auf den Iran im März 2026 griff das Management von Amrize zu. Zwischen August und Ende November 2026 wurden Aktien im Volumen von 48 Millionen Franken erworben. Am 6. März 2026 kaufte Jenisch dann 60'000 Titel über den Betrag von 2,72 Millionen Franken, wie aus einer Offenlegung der SIX hervorging.