Während sich der 59-jährige Firmenlenker und frühere Holcim- und Sika-Chef mit dem Börsenkurs zufrieden zeigt, spricht er vom erhöhten Druck der Investoren in den USA: Die Anleger erwarteten die Umsetzung der Strategie und profitables Wachstum. «Wir sind natürlich der Newcomer an der New York Stock Exchange und müssen uns erst einmal beweisen», so Jenisch. Der Druck, Leistung zu erbringen, sei in den USA deutlich höher als in Europa.