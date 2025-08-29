Amrize empfiehlt laut Mitteilung vom Donnerstagabend, das Angebot nicht anzunehmen. Der Angebotspreis liege mit 51,96 US-Dollar um 4,5 Prozent unter dem Schlusskurs vom 26. August, dem letzten Handelstag vor Beginn des Angebots. Zudem verfüge TRC über eine Klausel in seinem Angebot, wonach der Schlusskurs nicht um mehr als 5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 26. August fallen dürfe.