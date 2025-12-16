Mit dem Ausbau verbessert Amrize gemäss Mitteilung vom Dienstag auch die operative Effizienz des Werks. Das Projekt ist Teil eines Investitionsprogramms von insgesamt 700 Millionen US-Dollar, das der Konzern 2025 in seine Produktionsstandorte steckt. Amrize sieht sich mit der Erweiterung in seiner Position als führender Zementhersteller in den USA gestärkt.