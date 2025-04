4 bis 5 Milliarden Franken schliesslich stehen bis 2030 jährlich für Investitionen in das zukünftige Wachstum zur Verfügung. Das Geld soll vor allem in Projekte mit einer hohen Rendite fliessen. Besonders in der Sparte «Building Solutions» will Holcim Gas geben. Sie soll bis zum Ende der Dekade die Hälfte des Umsatzes beisteuern nach 37 Prozent im 2024.