Gemäss Angaben auf der Homepage des Indexbetreibers vom Donnerstag werden die Aktien des Baustoffherstellers Amrize und des Verpackungskonzerns SIG per Ende November aus dem MSCI Global Standard gestrichen. Dagegen werden keine Schweizer Firmen in diesen Index neu aufgenommen.

SIG werden künftig im MSCI Small Cap Index gelistet, heisst es weiter. In diesen Index werden zudem die Titel der Cie Financiere Tradition und der Biotechfirma Idorsia neu aufgenommen. Dagegen werden Arbonia, Komax, Medmix; Metall Zug und Schweiter aus dem Small Cap Index entfernt. Arbonia, Komax und Medmix sowie APG sind neu im MSCI Micro Cap enthalten.

Die Aufnahme bzw. der Ausschluss einer Aktie aus einem Index kann sich massgeblich auf deren Kurs auswirken, weil es viele Indexprodukte gibt, in denen die Papiere enthalten sind. Zudem messen sich zahlreiche grössere Anleger mit entsprechenden Indizes oder orientieren sich an ihnen. Die Zusammensetzung wird vierteljährlich überprüft.

(AWP)