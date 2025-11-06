SIG werden künftig im MSCI Small Cap Index gelistet, heisst es weiter. In diesen Index werden zudem die Titel der Cie Financiere Tradition und der Biotechfirma Idorsia neu aufgenommen. Dagegen werden Arbonia, Komax, Medmix; Metall Zug und Schweiter aus dem Small Cap Index entfernt. Arbonia, Komax und Medmix sowie APG sind neu im MSCI Micro Cap enthalten.