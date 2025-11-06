SIG werden künftig im MSCI Small Cap Index gelistet, heisst es weiter. In diesen Index werden zudem die Titel der Cie Financiere Tradition und der Biotechfirma Idorsia neu aufgenommen. Dagegen werden Arbonia, Komax, Medmix; Metall Zug und Schweiter aus dem Small Cap Index entfernt. Arbonia, Komax und Medmix sowie APG sind neu im MSCI Micro Cap enthalten.
Die Aufnahme bzw. der Ausschluss einer Aktie aus einem Index kann sich massgeblich auf deren Kurs auswirken, weil es viele Indexprodukte gibt, in denen die Papiere enthalten sind. Zudem messen sich zahlreiche grössere Anleger mit entsprechenden Indizes oder orientieren sich an ihnen. Die Zusammensetzung wird vierteljährlich überprüft.
