Die Titel der Baustoffkonzerne Amrize und Holcim schlagen am Montag eine deutlich unterschiedliche Richtung ein: Während die Aktien von Amrize um 1,7 Prozent auf 33,91 Franken fallen, ziehen jene von Holcim um 1,8 Prozent auf 75,90 Franken an. Der Swiss Market Index (SMI) steht zugleich 0,52 Prozent höher.
Grund für die Kursbewegungen unter den SMI-Bauwerten sind Umstufungen sowie Preiszielanpassungen durch die amerikanische Investmentbank Jefferies. Die zuständige Analystin, Glynis Johnson, geht bei Amrize auf «Underperform» von «Hold» und auf 29,13 von 30,60 Franken. Das neue Preisziel deutet ein neues Allzeittief in den kommenden zwölf Monaten an, nachdem der Rekordtiefstand der Amrize-Valoren bislang bei 29,85 Franken liegt.
Zuversichtlicher ist Glynis Johnson für Holcim: Sie hebt das Rating auf «Buy» von «Hold» und zieht das Kursziel auf 88,90 von 73,50 Franken hoch. So hoch wie das neu angesetzte Preisziel standen die Holcim-Valoren noch nie - der bisherige Rekordstand beträgt 82,54 Franken und datiert vom Februar dieses Jahres.
Die Prognosen von Jefferies kommen nicht völlig überraschend. Amrize wurde im Sommer 2025 von Holcim abgespalten und als eigenständiger Konzern an der Schweizer Börse (SIX) gelistet. Der damalige Eröffnungskurs von 46,00 Franken ist inzwischen rund 12 Kursfranken beziehungsweise etwas über 26 Prozent entfernt. Unterdessen haben sich die Titel von Holcim immer weiter vorgearbeitet. Unter dem Strich resultiert seit der Einzelnotiz an der SIX eine Performance von leicht über 50 Prozent.
Laut Jefferies-Analystin Johnson stehen die beiden Baustoffkonzernen in ihren jeweiligen Märkten denn auch vor grundsätzlich unterschiedlichen Vorzeichen. Bei Amrize dürfte der Margendruck erhöht bleiben, da Rohstoff-, Energie- und Frachtkosten steigen und erst mittelfristig an die Kunden im Geschäftsbereich «Gebäudehüllen» weitergegeben werden können. Im Zementgeschäft stünde die eingetrübte Stimmung im amerikanischen Wohnungsbau Preiserhöhungen entgegen.
Demgegenüber sollte bei Holcim der operative Gewinn aufgrund von Preiserhöhungen und Zukäufen im nächsten Jahr zweistellig wachsen, so die Jefferies-Expertin, die für den Baustoffkonzern aus Zug ausserdem Chancen in Mittel- und Südamerika sowie in Nordafrika sieht.
In der Jefferies-Studie werden neben Amrize und Holcim auch Geberit und Sika, zwei weitere SMI-Bautitel, besprochen. Bei Geberit fällt das Rating auf «Hold» von «Buy», während der Zielwert für den Aktienkurs auf 623 von 712 Franken sinkt. Die Börse nimmt die Neueinschätzung eher schlecht auf, sodass die Titel des Sanitärtechnikkonzerns am Montag um 1,1 Prozent zurückgehen. Für Sika bestätigt Jefferies die Einstufung «Buy» und passt das Kursziel auf 226 von 215 Franken an. Die Aktie bewegt sich deswegen nur minim (plus 0,03 Prozent).