In der Jefferies-Studie werden neben Amrize und Holcim auch Geberit und Sika, zwei weitere SMI-Bautitel, besprochen. Bei Geberit fällt das Rating auf «Hold» von «Buy», während der Zielwert für den Aktienkurs auf 623 von 712 Franken sinkt. Die Börse nimmt die Neueinschätzung eher schlecht auf, sodass die Titel des Sanitärtechnikkonzerns am Montag um 1,1 Prozent zurückgehen. Für Sika bestätigt Jefferies die Einstufung «Buy» und passt das Kursziel auf 226 von 215 Franken an. Die Aktie bewegt sich deswegen nur minim (plus 0,03 Prozent).