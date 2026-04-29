Die vier von AWP befragten Analysten sehen das Umsatzwachstum im ersten Quartal getrieben durch den Bereich Building Materials. Die Nachfrage in den USA aus dem Infrastruktur- und kommerziellen Bau dürfte gut gewesen sein, während der Wohnbau weiterhin schwach erwartet wird. Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebitda wird in etwa auf Vorjahresniveau erwartet, da es gewisse Mehrkosten nach dem Spin-off von Holcim per Juni 2025 gab. Diese dürften aber von Margenverbesserungen bei Building Materials kompensiert worden sein.