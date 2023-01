Zweiter Abgang im Top-Management seit Oktober

Der Broker Kepler Cheuvreux weiss noch nicht so recht, was er vom Wechsel an der Spitze des Sensorenherstellers halten soll. Ob Kamper das Zeug habe, um den Turnaround bei seinem künftigen Arbeitgeber zu beschleunigen, werde sich zeigen müssen. Bei Kepler Cheuvreux verharrt man deshalb an der Seitenlinie und stuft die Aktie aufgrund des kurzfristig schwierigen Geschäftsumfelds wie bis anhin mit "Reduce" und einem Kursziel von 7,50 Franken ein.