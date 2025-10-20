Gemäss einem bislang unbestätigten Bericht eines Branchenportals strebe Meta eine Zusammenarbeit mit AMS Osram zur gemeinsamen Entwicklung von MicroLED-Technologien an. Demnach soll der US-Konzern im bayerischen Regensburg in der Nähe einer AMS-Niederlassung ein Forschungs- und Entwicklungsteam eingerichtet haben. «Es ist noch zu früh, um darüber zu spekulieren, ob und in welchem Umfang Meta MicroLED-Displays einsetzen wird», sagte ein Händler in der Meldung. Jede kommerzielle Nutzung dieser Technologie würde sich aber positiv für AMS Osram auswirken, erwähnte er.