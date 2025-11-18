Umsatz und bereinigtes EBITDA im dritten Quartal entsprachen zwar weitgehend den Erwartungen, doch der Ausblick auf das vierte Quartal sowie ein schwacher freie Cashflow vermiesten den Anlegerinnen und Anlegern die Suppe. Der Free Cashflow war laut Expertinnen und Experten so schwach, dass es nicht zu einer Verringerung der Nettoschulden kam. Mit einem Verhältnis von Nettoschulden zu EBITDA von über 3,7 sind diese weiterhin relativ hoch. Da zudem keine Fortschritte beim Verkauf von Vermögenswerten zur Reduktion der Schuldenlast zu vernehmen waren, reagierten Anlegerinnen und Anleger enttäuscht.