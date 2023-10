Die Aktionäre hätten an der am Freitag durchgeführten Versammlung sämtliche Traktanden auf der Tagesordnung mit einer Mehrheit von 87,5 bis 99,9 Prozent durchgewunken, teilte AMS Osram gleichentags mit. Die vorgeschlagene Kapitalerhöhung in Höhe von rund 800 Millionen Euro sei «mit grosser Mehrheit und ohne Widerspruch» abgesegnet worden, heisst es.