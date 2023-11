Strategisch will sich das Halbleiter-Unternehmen verstärkt auf Licht und Sensoren in den Bereichen Automobil, Medizin und Industrie ausrichten. So sollen neue innovative Produkte dank der Kombination von AMS- und Osram-Know-how entwickelt und an die Kunden gebracht werden. Erste Produkte, wie eine neue Frontscheinwerfertechnik und erweiterte Innenbeleuchtung, seien durch die Fusion von AMS und Osram bereits entstanden.