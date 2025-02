«Auf der Halbleiter-Seite sind wir in der Lage, damit umzugehen», sagte Vorstandschef Aldo Kamper am Dienstag auf einer Pressekonferenz in München. AMS-Osram habe einige Produkte von China in das Werk in Malaysia verlagert, um den Zöllen aus dem Weg zu gehen. Im Automobil-Geschäft könne man unter Umständen sogar von Einfuhrzöllen in die USA profitieren, sagte Kamper.