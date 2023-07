Der neue Vorstandschef von AMS Osram denkt bei seinem Sparprogramm auch an Stellenstreichungen. "Wir können auch einen Stellenabbau nicht ausschliessen", sagte Aldo Kamper am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir sind bei der Profitabilität nicht da, wo sie sein muss." Der Chip- und Sensor-Konzern hatte am Donnerstagabend einen umfangreichen Umbauplan vorgelegt. Das werde die ehemalige AMS ebenso treffen wie den früheren Licht-Konzern Osram. "Wir haben Handlungsbedarf in allen Feldern", sagte Kamper, der vor wenigen Monaten vom kriselnden Autozulieferer Leoni gekommen war.