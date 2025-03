US-Zölle keine direkte Gefahr

Die drohenden Zölle in den USA sieht Kamper nicht als direkte Gefahr für sein Unternehmen. «Mit den direkten Auswirkungen werden wir sicher recht gut umgehen können», so der Firmenchef. Im traditionellen Autolampengeschäft sei AMS Osram sogar der einzige Anbieter mit einer Fertigung in den USA, was ein Vorteil sein könnte.