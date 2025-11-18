Entschuldungsplan auf Kurs

Das Unternehmen sieht die Zahlen auch als Beleg dafür, dass sich die strategische Ausrichtung auszahlt. So seien im dritten Quartal Kosteneinsparungen von rund 185 Millionen realisiert worden. Der freie Cashflow sei in der Folge bei 43 Millionen zu liegen gekommen. Im Gesamtjahr peilt das Unternehmen bei dieser Kennzahl weiterhin einen Wert von über 100 Millionen an .