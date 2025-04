Von Januar bis März sank der Umsatz um 3 Prozent auf 820 Millionen Euro, wie das an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen AMS Osram aus Österreich am Mittwoch mitteilte. Das erste Quartal ist saisonal gesehen eher schwach und dieses Jahr kam noch die Schwäche im Automobil- und Industriehalbleitergeschäft dazu.