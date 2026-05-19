Die ausgegebenen Schuldverschreibungen sind im Jahr 2032 fällig und tragen einen Coupon von 7,25 Prozent, teilten die Österreicher am Dienstagabend mit und sprechen von einem «aufgestockten» Angebot. Noch am Vortag war in einer Mitteilung von 700 Millionen Euro die Rede, die aufgenommen werden sollten.