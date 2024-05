In den vergangenen vier Wochen hat die Aktie von AMS Osram knapp 10 Prozent zugelegt, während der Swiss Performance Index (SPI) 0,82 Prozent verloren hat. Ein gegenteiliges Bild ergibt sich in längerfristiger Hinsicht: Seit Jahresbeginn hat die Osram-Aktie 47 Prozent eingebüsst und liegt am Mittwochmittag bei 1.105 Franken. Im gleichen Zeitraum hat der Swiss Performance Index (SPI) 3,92 Prozent gewonnen.