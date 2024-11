Zudem kündigte das Unternehmen weitere Einsparungen in Höhe von 75 Millionen Euro an. Bis Ende 2026 sollen insgesamt rund 225 Millionen Euro an laufenden Kosten eingespart werden, um «die angestrebten Rentabilitätsverbesserungen in einem unsicheren Marktumfeld abzusichern», heisst es weiter. Die zusätzlichen Transformationskosten beziffert das Unternehmen auf 40 Millionen Franken.